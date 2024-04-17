عاصفة مطرية أغرقت مطار دبي ومسؤول ينفي الاستمطار

تعطلت الرحلات الجوية عبر أكثر المطارات ازدحامًا في العالم للسفر الدولي في الإمارات العربية المتحدة ودلك بسبب الأمطار التي تم تسجيلها الأشد على الإطلاق بعد أن غمرت المياه مطار دبي الدولي.

ووصفت وكالة أنباء وام التي تديرها الدولة هطول الأمطار بأنه «حدث مناخي تاريخي» تجاوز «أي شيء تم توثيقه منذ بدء جمع البيانات في عام 1949».

وارجع البعض الأمطار غزيرة في جميع أنحاء الإمارات بسبب أحد المساهمين المحتملين، وهو«تلقيح السحب» حيث تطير الطائرات الصغيرة التي تديرها الحكومة عبر السحب وتحرق مشاعل ملحية خاصة. وهذه التوهجات يمكن أن تزيد من هطول الأمطار.

ووفقًا لـ AP نقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية والمرتبطة بالدولة في أبو ظبي عن مسؤول مجهول في المركز قوله إنه لم يتم تلقيح السحب يوم الثلاثاء.

تغير المناخ

في حين يقول العلماء إن تغير المناخ بشكل عام مسؤول عن العواصف الشديدة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات الأكثر شدة وتكرارًا في جميع أنحاء العالم. واستضافت دبي محادثات المناخ COP28 للأمم المتحدة العام الماضي فقط. لطالما كان يُنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة والتأثيرات الأخرى للاحتباس الحراري على أنها تهديد للحياة في المنطقة التي تعاني بالفعل من الاحترار العالمي.

غمر الطرق

وبدأت الأمطار في هطول الأمطار في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما أدى إلى غمر الرمال والطرق في دبي بحوالي 20 ملم (0.79 بوصة) من الأمطار، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية التي تم جمعها في مطار دبي الدولي.

واشتدت العواصف حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء واستمرت طوال اليوم، مما أدى إلى هطول المزيد من الأمطار والبرد على المدينة المنكوبة.

وبحلول نهاية يوم الثلاثاء، هطلت الأمطار على دبي بأكثر من 142 ملم (5.59 بوصة) على مدار 24 ساعة. ويشهد متوسط هطول الأمطار سنويًا 94.7 ملم (3.73 بوصة) في مطار دبي الدولي، وهو مركز لشركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة.