أعضاء بمجموعة السبع يدرسون فرض عقوبات جوية جديدة على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن بعض دول مجموعة السبع تدرس فرض عقوبات جديدة على شركة الطيران الإيرانية "إيران أير" ردا على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل في 13 أبريل، في خطوة من شأنها أن تزيد من تقييد رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى أوروبا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن هذه العقوبات ستكون جزءا من مجموعة أوسع من العقوبات التي تهدف إلى زيادة عزلة إيران بعد الهجوم، الذي نفذه النظام الإيراني بإطلاق حوالي 300 من الطائرات المسيرة والصواريخ في أول هجوم مباشر على إسرائيل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أسقطت تقريبا جميع الطائرات المسيرة والصواريخ القادمة من إيران، ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بداعي مناقشة مداولات خاصة، قولها إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن العقوبات التي سيتم فرضها على إيران.

ونقلت وكالة بلومبرج عن أحد المصادر قوله إن هذه العقوبات قد تم طرحها أيضا كخيار إذا قدمت إيران صواريخ لروسيا، ويُذكر أنه في ظل النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي، تتطلب مسألة فرض عقوبات دعم كافة الدول الأعضاء.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد صرح، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة في البلاد بعد هجومها ليل السبت واستمرارا لصباح الأحد الاسبوع الجاري.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، ستستهدف أيضا كيانات تدعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية.

وقالت وكالة بلومبرج إن أي تأثير لهذه العقوبات من المرجح أن يكون محدودا نظرا لأن شركة الطيران الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والشركات المصنعة للطائرات المسيرة في إيران تخضع بالفعل لعقوبات شديدة.