بوتين يدعو السكان إلى إخلاء منازلهم في مناطق روسية ضربتها الفيضانات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكّان المناطق المتضرّرة من الفيضانات إلى اتّباع دعوات الإخلاء، في ظلّ استمرار ارتفاع مستوى المياه في منطقتي كورغان وتيومين في سيبيريا.

وسال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو مع حكّام المناطق المتضرّرة "لماذا لا يغادر الناس؟ إنّهم خائفون على ممتلكاتهم ومنازلهم. يجب أن نقنعهم بأنّ كلّ شيء سيكون محمياً".

وفي منطقة كورغان، "تمّ إجلاء أكثر من 14300 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، بما في ذلك 1833 طفلاً"، حسبما أفاد حاكم المنطقة فاديم شومكوف خلال اللقاء مع بوتين.

وقال شومكوف إنّ الفيضانات غمرت أكثر من ثلاثة آلاف منزل في 25 بلدة في المنطقة، حيث جرفها نهر توبول الذي يرتفع مستوى مياهه منذ عدّة أيام.

كذلك، دُعي سكّان مدينة كورغان حيث غمرت المياه بعض الأحياء، إلى إخلاء منازلهم. ويصل عدد هؤلاء إلى حوالى 300 ألف نسمة.

وحتّى الآن، تمّ إجلاء حوالى 435 شخصاً من منطقة تيومين المجاورة التي جرفتها مياه نهر إيشيم. لكن السلطات المحلية تتوقّع أن يتفاقم الوضع في الأيام المقبلة.