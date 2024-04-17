كشف رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) يوري بوريسوف أن روسيا تعمل على صنع صاروخ حديث من طراز "أنجارا- إيه5 إم" قادر على إطلاق مركبة فضائية مأهولة وتخطط لإطلاقه في 2027. وأضاف بوريسوف في تصريحات نقلها التلفزيون "يتم بالفعل الآن بأمر من روسكوزموس تطوير صاروخ حديث من طراز أنجارا-إيه 5 إم بمحرك دفع أكثر قوة". وقال إن من المقرر أن يصبح الوسيلة الرئيسية لإطلاق الجيل المقبل من المركبات الفضائية المأهولة والوحدات إلى المدار. وجاءت تصريحات بوريسوف خلال اجتماع عبر الإنترنت ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الفضاء الروسية: نعمل على تطوير صاروخ "أنجارا" قادر على إطلاق مركبة فضائية مأهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.