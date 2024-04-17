وزير الاقتصاد بحث في واشنطن مع المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي القروض التي تُقدّم للبنان

انطلقت أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الدورية للعام 2024، التي يشارك فيها وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ضمن الوفد اللبناني.

وتضمنت الإجتماعات الأولى لقاءً بين سلام والمدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط عبد العزيز إبراهيم الملا، حيث تمّ عرض الوضع الإقتصادي اللبناني، ومسار القروض التي يقدّمها البنك الدولي الى لبنان، ووقعها الإيجابي لناحية المساهمة في الحدّ من الفقر ودعم اللبنانيين الأكثر حاجة، في ظلّ الأزمة المالية والإقتصادية التي ما زال يعاني منها لبنان.

كما وبحث سلام مع الملا في مشروع جديد يدعم الاقتصاد اللبناني من خلال تمويل قطاعات اقتصادية تنموية أهمها التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة.