قصف فسفوري على الخيام ومدفعي على تلة العويضة وغارة مسيرة على كفركلا

استهدف الطيران المسّير ساحة بلدة كفركلا بصاروخين، كما طال القصف المدفعي تلة العويضة بين كفركلا والعديسة، وفوسفوري استهدف الحي الجنوبي لمدينة الخيام.

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