الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات على سيناريوهات حرب على جبهتي سوريا ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادته الشمالية أجرت مناورات عسكرية، تضمنت عمليات متزامنة تشمل الجبهتين السورية واللبنانية في وقت واحد، مشيراً إلى أن التدريبات "تشمل خططاً للرد على أي سيناريوهات محتملة".

وفي بيان له، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه "أجرى تدريبات من قبل القيادة الشمالية، بالتعاون مع إدارة الأمن السيبراني، وتضمنت نشر العناصر العسكرية واستخدام الوسائل التقنية في المنطقة"، مضيفاً أن التدريبات "تحاكي معركة في بيئة رقمية".

وأجرت القوات الإسرائيلية تدريبات على "التنسيق بين مختلف مستويات القيادة، لإعداد ردود سريعة على أي سيناريوهات محتملة، بما في ذلك تدريبات للفرقة 210 على عدد من السيناريوهات على الجبهتين، السورية واللبنانية".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "عناصر مدفعية اللواء 282 أجروا تدريبات على الانتقال السريع من الوضع الطبيعي إلى الطوارئ، كجزء من استعدادهم لسيناريوهات مختلفة في الشمال".