شكرا لقرائتكم خبر عن 2.87 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، بلوع حجم الصادرات الزراعية نحو 2.87 مليار دولار خلال الفترة (يناير / سبتمبر من عام 2023 بزيادة مطلقة قدرها 0.46 مليار دولار عن العام السابق، بنسبة نمو 19.1%.

ويشير التقرير الحكومي، في المقابل إلي تراجع الواردات الزراعية من نحو 8.8 مليار دولار عام 2022/21 إلى نحو 6.9 مليار دولار عام 2023/22، وترتب على ذلك تراجع العجز في الميزان الزراعي بنحو 2.2 مليار دولار ليستقر عند نحو 4 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2023/22، بلغت الصادرات الزراعية نحو 3.39 مليار دولار، بنسبة زيادة 25% من الصادرات المناظرة في العام السابق والبالغة 2.71 مليار دولار، كما زادت الكمية المصدرة لتتجاوز 7 مليون طن بنسبة نمو حوالي 27% عن العام السابق، ومتجاوزة بذلك ما كان مستهدفا لعام الخطة وقدره

5.95 مليون طن بنسبة زيادة 19.3%.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.