مواعيد اختبارات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن موعد المتقدمين لشغل وظائف 30 ألف معلم مساعد معلم فصل للدفعة الثانية بتعليم الجيزة ستكون كالآتي:

- سحب الملفات والكشف الطبى للذكور من يوم 15إبريل إلي 17 إبريل 2024

- سحب الملفات والكشف الطبى للإناث من يوم 20 إبريل إلي 22 مايو 2024

- الاختبار الرياضي للذكور من يوم 22 إبريل إلي 24 إبريل 2024

- الاختبار الرياضي للإناث من يوم 27 إبريل إلي 5 يونيو 2024

وأوضح "سلومة"، بحسب بيان، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للاختبار الشخصى وكشف الهيئة سواء للذكور أو الإناث، فإنه سيتم تحديده لاحقًا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن ذلك بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.