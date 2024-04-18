الاتحاد الاوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، أن "المجلس الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بسبب هجومها الموسع على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري".

واشار بيان ختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الى ان "الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية إضافية ضد إيران"، مشيرًا إلى أن العقوبات المشددة سوف تشمل برنامج إيران الصاروخي والخاص بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن "المجلس الأوروبي يؤكد مجددًا تضامنه الكامل مع شعب إسرائيل والتزامه بأمنه"، مضيفا أن "المجلس الأوروبي يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد التوترات في المنطقة".