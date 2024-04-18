البحرية المغربية تنقذ ١٣١ شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة غير مشروعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أنقذت البحرية المغربية،131 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن ذلك جاء خلال عمليتين منفصلتين، على بعد خمسين كلم شمال – شرق مدينة العيون المغربية.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقية من بينهم 27 امرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأفاد بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.