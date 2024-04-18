ارتفاع الحرارة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس، موضحًا أنه بشكل عام يكون صحوًا بوجه عام وغائما جزئيًا أحياناً خاصة شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة تدريجيا، ورطبا ليلاً حتى صباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وأضاف المركز، الرياح: شمالية شرقية جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة، والموج في الخليج العربي خفيف، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 15:56والجزر الثاني عند الساعة 05:10

وتابع، الموج في خليج عمان خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 07:05. والجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:34

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن كالاتي:

أبو ظبي 31 19 90 25

دبي 30 19 90 50

الشارقة 30 19 90 65

عجمان 30 19 90 65

أم القيوين 28 20 90 65

رأس الخيمة 29 20 95 60

الفجيرة 32 21 80 35

العـين 29 19 70 30

ليوا 32 20 90 15

الرويس 33 20 65 30

السلع 36 20 65 20

دلـمـا 26 24 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 28 22 90 80

أبو موسى 28 22 90 80