الدفاع المدني ينتشل 11 شهيدًا بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، بدأت طواقم الدفاع المدني انتشال الشهداء من تحت الركام والأنقاض لدفنها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد طواقم الدفاع المدني، مواصلة انتشال أعداد من الشهداء من تحت الأنقاض بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات، كما تم انتشال 11 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء، والمصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال لغرفة سكنية داخل أرض زراعية بمنطقة حي السلام شرق رفح الليلة، أدت لاستشهاد سبعة مواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة، بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وبحسب "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما لم تعرف هويته حتى الآن.