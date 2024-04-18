التحكم المروري: قتيلان و6 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن سقوط "قتيلين و6 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية". #احصاءات_غرفة-التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية:6حوادث قتيلين و 6جرحى

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