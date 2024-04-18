الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 هدفًا جويًا فوق أراضي المقاطعة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد".

واشار في بيان، الى ان "أسقط نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود 21 هدفًا جويًا كانوا متوجهين نحو المدينة. بحسب المعلومات الأولية أصيب شخص واحد".

أضاف: "في قرية رازومنوي، ونتيجة إصابة مباشرة مبنى سكني خاص، تضرر السقف ودمر أحد الجدران، وأصيبت امرأة بشظية في قدمها اليسرى، ونقل فريق الإسعاف الضحية إلى مستشفى المدينة رقم 2 في بيلغورود، حيث يقدم لها الأطباء العناية اللازمة".