غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية للقطاع

ياسر رشاد - القاهرة - غزة.. في اليوم الـ195 على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قامت مدفعية الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي فجر اليوم الخميس الموافق 18 أبريل، بقصف المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثف على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية في مدينة غزة، تحديدا مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأضاف أن طيران الاحتلال الحربي قصفت منازل في تل الهوا، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة.

انتشال الشهداء من شمال النصيرات وخان يونس

وكانت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ انتشلت جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كما انتشلت جثامين عشرات الشهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة شعت في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم، جثث 8 شهداء من عائلة عياد من النازحين، بينهم 5 أطفال وامرأتان عقب قصف طيران الاحتلال الحربي غرفة في أرض زراعية بحي السلام جنوب مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33,899، والإصابات إلى 76,664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.