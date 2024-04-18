قائد الجيش غادر إلى فرنسا لبحث وسائل دعم المؤسسة العسكرية

أعلنت قيادة الجيش، عن مغادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهًا إلى فرنسا، بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية Le général d’armée Thierry Burkhard، للمشاركة في اجتماع تنظّمه السلطات الفرنسية لبحث وسائل دعم المؤسسة العسكرية بهدف تمكينها من الاستمرار في أداء مهماتها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.

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