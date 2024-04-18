في صحف اليوم: باسيل يعتزم طرد بوصعب من "التيار الوطني الحر"

أفادت صحيفة "نداء الوطن"، بأنّه "يبدو أنّ قرار طرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من التيار الوطني الحر قد اتّخذ، وذلك بعد سلسلة محطات خلافية بين الأخير ورئيس التيار جبران باسيل، دفعت ببو صعب إلى حدّ المجاهرة بتمايزه عن تكتل لبنان القوي لا سيما بعد انتخابه نائباً لرئيس المجلس، حيث كان استحقاق انتخابه أولى تلك المحطات الخلافية لينضمّ الاستحقاق الرئاسي إلى قافلة التمايزات.

وتفيد معلومات الصحيفة بأنّ باسيل تحدث منذ أيام خلال اجتماع المجلس السياسي صراحة عن نيته توقيع توصية طرد بو صعب والمتخذة من جانب مجلس الحكماء الذي هو بمثابة مجلس تأديبي.

في سياق آخر، علمت "نداء الوطن" أنّ أعضاء تكتل "الاعتدال الوطني" تشاوروا وقرروا عدم الذهاب الى الحوار إذا قاطعته "القوات اللبنانية"، لأنّ مبدأ مبادرتهم ينصّ على مشاركة الجميع.

ومعلوم أن "القوات" ونواب المعارضة يرفضون أي حوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان "حزب الله" اشترط إجراء الحوار برئاسة بري، ما يعني أنّ اتجاه "القوات" وحلفائها هو المقاطعة.