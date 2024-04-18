في صحف اليوم: عملية تدقيق أمنية تجري حول استفادة الجيش الإسرائيلي من اليونيفيل باستهداف قادة ميدانيين لحزب الله

أشارت صحيفة "الأخبار"، نقلًا عن أحد الأجهزة الأمنية في لبنان، إلى أن عملية تدقيق جارية بشأن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي "يستفيد من الرصد الميداني الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفل في جنوب الليطاني، ما يساعده في استهداف سيارات قادة ميدانيين في المقاومة".

وأشارت المعطيات إلى أن إحدى الوحدات "التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب الليطاني تلعب دوراً استخباراتياً متقدّماً في رصد سيارات تمّ استهدافها".