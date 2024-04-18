أشارت صحيفة "الأخبار"، نقلًا عن أحد الأجهزة الأمنية في لبنان، إلى أن عملية تدقيق جارية بشأن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي "يستفيد من الرصد الميداني الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفل في جنوب الليطاني، ما يساعده في استهداف سيارات قادة ميدانيين في المقاومة".
وأشارت المعطيات إلى أن إحدى الوحدات "التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب الليطاني تلعب دوراً استخباراتياً متقدّماً في رصد سيارات تمّ استهدافها".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: عملية تدقيق أمنية تجري حول استفادة الجيش الإسرائيلي من اليونيفيل باستهداف قادة ميدانيين لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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