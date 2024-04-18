مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة لإيران مرتين على الأقل هذا الأسبوع قبل أن تتراجع

كشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة انتقامية لإيران مرتين على الأقل هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع، بحسب ما نقلت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الإخبارية.
وأشارت المصادر، التي لم تكشف الشبكة عن هوياتها، إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي استعرض مجموعة من الردود عرضت عليه، بينها مهاجمة من وصفوا بأنهم وكلاء إيران في المنطقة من دون استهداف أراض إيرانية. وذكرت الشبكة أيضا أن الخيارات المطروحة كانت تشمل شن هجوم سيراني.
في سياق متصل، استبعد مسؤول أميركي كبير أن تشن إيران ردها المتوقع على إيران قبل عيد الفصح اليهودي، لكنه لفت إلى أن ذلك قد يتغير.
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