عبد الله: لقاء طويل ومفيد مع فريق البنك الدولي في واشنطن

اشار النائب بلال عبد الله، في تصريح الى ان "لقاء طويل ومفيد مع فريق البنك الدولي في واشنطن، حيث جرى نقاش وتقييم برامج وخطط وزارة الصحة العامة اللبنانية، وسبل دعمها في ظل متطلبات المجتمع والأجراءات والإصلاحات المطلوبة للمواكبة، كما تركز النقاش على اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، وأهمية اقراره، وتأمين مقومات نجاحه".

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