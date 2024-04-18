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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الباكستاني يقضي على 7 إرهابيين والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في التصدي لمحاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية عبر الحدود في منطقة “سبين كي غلام خان” مع أفغانستان.
وأوضح الجيش في بيان اليوم أن سبعة إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود، وتصدت لهم القوات الباكستانية، وتمكنت من القضاء عليهم خلال تبادل إطلاق النار.
وأضاف أن قوات الجيش صادرت من حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، حيث كانوا في صدد تهريبها إلى باكستان.