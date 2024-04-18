الجيش الباكستاني يقضي على 7 إرهابيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A paramilitary soldier stands guard while shopkeepers and workers gather, after a fire broke out at a multi-story shopping mall, in Karachi, Pakistan November 25, 2023. REUTERS/Akhtar Soomro

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أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في التصدي لمحاولة تسلل مجموعة من الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية عبر الحدود في منطقة “سبين كي غلام خان” مع أفغانستان.

وأوضح الجيش في بيان اليوم أن سبعة إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود، وتصدت لهم القوات الباكستانية، وتمكنت من القضاء عليهم خلال تبادل إطلاق النار.

وأضاف أن قوات الجيش صادرت من حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، حيث كانوا في صدد تهريبها إلى باكستان.