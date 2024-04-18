الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات في هجوم حزب الله على عرب العرامشة إلى 19

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد الإصابات في هجوم "حزب الله" بالمسيّرات والصواريخ على عرب العرامشة في الجليل إلى 19، بعضها بحالة خطرة
هذا، وذكر مركز الجليل الطبي في نهاريا، "أننا استقبلنا 19 جريحًا من الهجوم الذي وقع يوم أمس في عرب العرامشة بينها إصابات حرجة جدًا وخطرة"، فيما نشر الإعلام الإسرائيلي صورة لحالة الاستنفار في مسشتفى نهاريا خلال استقبال الإصابات.
وأمس، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 14جنديًا إسرائيليًا "إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيّرة"، موضحًا أنّ "6 منهم حالتهم خطيرة".
وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، عن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وتحقيق إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، وذلك "ردًا على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".
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