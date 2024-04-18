مستشفى سيدة المعونات- جبيل عمّم قائمة الأطباء المداومين بالعيادات الخارجية لشهر ايار

عمّم ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​- ​جبيل​، قائمة الأطبّاء المداومين في العيادات الخارجيّة المجّانيّة في المستشفى، لشهر أيّار 2024، من السّاعة 8:30 صباحًا ولغاية السّاعة 11:30 من قبل الظّهر؛ وذلك في إطار التّعاون بين المستشفى وجمعية "من حقي الحياة". لحجز المواعيد، يُرجى الاتّصال بمكتب الأمانة على الرّقم: 09940480/1.

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