"حزب الله" نعى علي حمادة من بلدة الدوير

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" مواليد عام 1970 من بلدة الدوير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام 1982 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".