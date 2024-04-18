مداهمات واعتقالات.. قوات الاحتلال تنكل بشباب فلسطينيين وتعتقل عددًا منهم اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي اعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، واقتحام المدن ومداهمة المنازل بشكل عشوائي ووحشي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بلدة عرابة ونكلت بمواطن من قرية الفندقومية جنوب جنين، حيث نُقل على إثر ذلك إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة، وشنت حملة تفتيش واسعة وسيرت آلياتها العسكرية في أحياء القرية، وكثفت وجودها العسكري في محيط البلدة وبلدة يعبد دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، أفاد محمد، شقيق الشاب أحمد زياد جرار الذي نكلت به قوات الاحتلال لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت على شقيقه بالضرب المبرح، بعد اعتقاله من القرية يوم أمس، واحتجازه وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، قبل الإفراج عنه من معتقل حوارة، حيث نُقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس بعد إصابته بنزيف في الرئة، وبرضوض وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وما زال يتلقى العلاج في المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واقتحمت بلدة نحالين غربا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد جهاد طقاطقة (28 عامًا) بعد مداهمة منزل عائلته، كما اقتحمت نحالين وداهمت عدة منازل فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أربعة مواطنين بمحافظة بيت لحم أيضًا، وهم (يزن أحمد ذويب من بلدة زعترة شرقا، ومحمد رياض زواهرة) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، و"عدي نادر زواهرة" من قرية المعصرة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، مشيرة إلى أن عمليات دهم منازل المواطنين وتفتيشها في زعترة والكركفة متواصلة حتى الآن.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال، فجر اليوم 6 مواطنين بينهم فتاة، خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه قرية كفر مالك، شرق رام الله، الفتاة سجى زهير معدي (25 عامًا)، وثائر على حمايل (30 عاما)، وحذيفة أمجد مرة (18 عاما)، فيما اعتقل من بلدة المزرعة الشرقية المواطن، أحمد جميل عزام الزبن (40 عامًا)، ومن بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، الشاب محمد إبراهيم الأسمر (20 عامًا).