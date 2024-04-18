سداد غرامات المخالفات المرورية تتصدر التريند بعد بدء تطبيق تخفيضها اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - سداد غرامات المخالفات المرورية.. باتت متصدرة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 9 شوال 1445هـ/ 18 أبريل 2024، بالتزامن مع بدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار وموطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل تاريخ اليوم.

ولفتت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن القرار يتم تطبيقيه بداية من اليوم حتى الخميس الموافق 18/ 10/ 2024م .

فيما أوضحت الوزارة أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، أوضح حساب "المرور السعودي" على منصة "إكس" التابع لوزارة الداخلية الحالات والمخالفات التي لا تشملها مبادرة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50 % وهي:

التفحيط، حيث يؤدي بمرتبكه إلى عدم الاستفادة من المبادرة التي تنفذها وزارة الداخلية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. قيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات، أو المخدر، أو العقاقير التي يُحذر القيادة تحت تأثيرها. تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل. تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة.

وتمنع هذه المخالفات الأربعة، التي تعتبر من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، صاحبها من الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، مؤكدًا أن التخفيض يسري على جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 إبريل من عام 2024.