فيضانات الربيع بروسيا.. ارتفاع عدد المنازل المغمورة بالمياه إلى 1700 منزل اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - فيضانات الربيع في روسيا.. صرحت الخدمات التشغيلية الروسية، أن عدد المنازل السكنية التي غمرتها المياه على أراضي روسيا نتيجة فيضانات الربيع ارتفع بمقدار 1700 منزل خلال اليوم الخميس، ووصل إلى ما يقرب من 18000 منزل، وكان العدد الأكبر مرة أخرى في منطقتي أورينبورغ وكورغان.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت الخدمات التشغيلية: "اعتبارًا من صباح اليوم 18 أبريل، غمرت المياه 17808 منازل سكنية في 210 مستوطنة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 1700 منزل خلال اليوم، كما غمرت المياه 95 جسراً منخفض المياه و77 قسماً من الطرق وتعتبر منطقتا أورينبورغ وكورغان هما الأكثر تضرراً".

وأبلغ وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف في وقت سابق الرئيس فلاديمير بوتين أن موجة فيضانات الربيع قد مرت بأورسك وأورينبورغ، وكان مستوى المياه خطيرًا ولكنه يتناقص، وفي الوقت نفسه، قال إنه وفقا للتوقعات، سيصل منسوب المياه في كورغان في المستقبل القريب إلى 10 أمتار، وهو الحد الأقصى التاريخي.

وكانت منسوب المياه في نهر الأورال بالقرب من مدينة أورينبورغ الروسية ارتفع الجمعة الماضية ليصل إلى 1115 سم (36 قدمًا و 7 بوصات) في الساعات الأولى من 12 أبريل.

وأعلنت الحكومة الروسية وقتها إنه تم إجلاء ما يصل إلى 10739 شخصًا، من بينهم 2094 طفلًا، من المنازل والأسر التي غمرتها فيضانات الربيع، ويقيم إجمالي 1345 شخصًا، من بينهم 235 طفلًا، في مراكز إيواء مؤقتة، بينما ذهب آخرون للإقامة لدى أقاربهم، وتم نقل 615 من حيوانات المزرعة إلى مناطق آمنة، وذلك من منطقة أورينبورغ في جبال الأورال الروسية.

كما انقطعت إمدادات الطاقة عن أربع مستوطنات وأُغلق 35 جسرا أمام حركة المرور.