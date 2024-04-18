بلدية جبيل- بيبلوس أضاءت المنطقة الأثرية والقلعة الصليبيّة بواسطة مصابيح كهربائية

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أضاءت بلدية جبيل- بيبلوس المنطقة الأثرية والقلعة الصليبيّة بواسطة مصابيح كهربائية، بتنفيذ من قبل جمعيّة "ملتقى المرأة العربية"، بالتعاون مع "مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب" (PTI) في الأردن، ودعم من "The Stirling Foundation".
ومن المقرر نقل المصابيح التي كانت موجودة سابقًا في المنطقة الأثرية، والتي تعمل على الطّاقة الشمسية إلى الشوارع الداخلية، مما يضمن استمرارية استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة في إضاءة المدينة.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البلدية لتسليط الضوء على التراث الثقافي للمنطقة الأثرية وتعزيز السياحة الثقافية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للسياح بشكل مستدام.
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