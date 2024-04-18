الارصاد الحوية: الطقس غدا غائم جزئيا والحرارة الى معدلاتها الموسمية ساحلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا".

واشارت الى ان "لبنان يقع تحت تأثير رياح خماسينية حارة، جافة ومغبرة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات والتي تنحسر تدريجيا بدءا من صباح هذا اليوم مترافقة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع بعض التقلبات المحلية بخاصة شمال البلاد".

ولفت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، تنشط الرياح وتكون محملة بالغبار فتلامس سرعتها ال60 كم/ س، ونشهد ارتفاعا تدريجيا في نسبة الرطوبة خلال النهار وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية. والجمعة غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا".

وذكرت ان "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي. والأحد قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".