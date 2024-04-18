أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" غسان عطاالله، "أننا في إنتخابات نقابة المهندسين، نحن أكثر من 60% من أصوات المسيحيين".
وفي حديث لقناة الـ"LBCI"، أشار إلى أنّه "من الطبيعي في لبنان أن يغير الناس رأيهم"، معتبرًا أنّ "التيار الوطني الحر يعود اليوم ليأخذ مكانته الطبيعية".
ورأى عطالله أنّ "أكثرية المجهود مع النازحين يجب أن تكون عبر البلديات، ومن لا يريد إعادة النازحين يوصل الفراغ إلى البلديات"، لذلك، دعا إلى "عدم التمديد للإنتخابات البلدية والإختيارية إن لم يكن هناك من معوقات".
وشدد على أنّه "يجب أن نقف جميعًا إلى جانب البلديات لتنظيم موضوع النزوح، ومن السهل حصره بالبلديات".
كانت هذه تفاصيل خبر غسان عطالله: "الوطني الحر" يعود ليأخذ مكانته الطبيعية والمجهود مع النازحين يجب أن يكون عبر البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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