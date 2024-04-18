سلطات بوركينا فاسو طردت ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية"

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب "نشاطات تخريبية". وسبق وأن عبّر رئيس ​بوركينا فاسو​ الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، عن العداء لسياسة "أولئك الّذين يديرون ​فرنسا​ الّتي تمثّل مشكلةً في ​أفريقيا​". وسبق وأن خرجت فرنسا مرغمة من النيجر بعد إقصائها كذلك من مالي وبوركينا فاسو، بعد إنقلابات عسكرية في تلك البلاد.

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