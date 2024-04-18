أكسيوس: الرئيس الفلسطيني رفض طلبًا أمريكيًا بتأجيل التصويت على عضوية بلاده بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا من الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على أصوات كافية لتمرير العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشف مسؤول للموقع الأمريكي، أن إدارة بايدن أوضحت أن القانون الأمريكي يجبرها استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين.

بدوره، أكد مسؤول إسرائيلي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على دول للتصويت ضد القرار أو عدم التصويت.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت نقلا عن دبلوماسيين، أمس الأربعاء، إنه من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة المقبلة على حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المقرر أن يصوّت أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا في الساعة 7 بتوقيت جرينتش، على مشروع القرار الذي يوصي بقبول فلسطين عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.

وأوضح الدبلوماسيون، أن القرار يحتاج لاعتماده 9 أصوات مؤيدة على أقل تقدير دون استخدام حق النقض "الفيتو" من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا للاعتراض عليه.

بينما يرى الدبلوماسيون أن القرار سيحظى بتأييد 13 عضوا، ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام "الفيتو"، إذ تصر واشنطن على أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات وليس عن طريق الأمم المتحدة.

وطالبت الجزائر، صاحبة مشروع القرار، بإجراء التصويت تزامنا مع جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط يوم الخميس.

وتشارك فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ما يعتبر اعترافا فعلي منحته الجمعية العامة في عام 2012، إلا أن حصولها على عضوية كاملة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي وثلثا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على أقل تقدير.