أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الجيش الروسي لنحو 457 ألفًا منذ بداية الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 456 ألفا و960 جنديا، بينهم 910 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7196 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأربعاء، و13835 مركبة قتالية مدرعة و11637 أنظمة مدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و760 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9284 طائرة مسيرة، و2093 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15618 من المركبات وخزانات الوقود، و1915 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.