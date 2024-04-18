لقاء بين باسيل وسفراء قطر وفرنسا والسعودية ومصر في البياضة

وصل سفراء قطر وفرنسا والسعودية ومصر من اللجنة الخماسية للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دارته في البياضة. هذا، وتغيب السفير الأميركية ليزا جونسون عن اللقاء.

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