يديعوت أحرونوت عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: حزب الله يسعى يوميًا لتجاوز منظومات الدفاع ويتعلّم من الميدان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنّ "حزب الله بدأ استخدام صواريخ من طراز بركان شديدة التأثير وخارقة للتحصينات".

ونقلت عن مصدر بالجيش الإسرائيلي، قوله إنّ "حزب الله يسعى يوميًا لتجاوز منظومات الدفاع ويتعلم من الميدان".

هذا، وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّه "من المحتمل أن سلسلة النجاحات في الأيام الأخيرة في ضرب قوات الجيش الإسرائيلي بطائرات بدون طيار تشير إلى حقيقة أنّ حزب الله قد درس أنظمة الجيش الإسرائيلي، ويتعامل معها".

يأتي ذلك بعد هجوم مركّب بالمسيّرات والصواريخ نفذه "حزب الله" أمس الأربعاء على موقع عسكري إسرائيلي في عرب العرامشة بالجليل، من دون أن تتصدى له أنظمة الدفاع الجوي.