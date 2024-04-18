أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنّ "حزب الله بدأ استخدام صواريخ من طراز بركان شديدة التأثير وخارقة للتحصينات".
ونقلت عن مصدر بالجيش الإسرائيلي، قوله إنّ "حزب الله يسعى يوميًا لتجاوز منظومات الدفاع ويتعلم من الميدان".
هذا، وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّه "من المحتمل أن سلسلة النجاحات في الأيام الأخيرة في ضرب قوات الجيش الإسرائيلي بطائرات بدون طيار تشير إلى حقيقة أنّ حزب الله قد درس أنظمة الجيش الإسرائيلي، ويتعامل معها".
يأتي ذلك بعد هجوم مركّب بالمسيّرات والصواريخ نفذه "حزب الله" أمس الأربعاء على موقع عسكري إسرائيلي في عرب العرامشة بالجليل، من دون أن تتصدى له أنظمة الدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: حزب الله يسعى يوميًا لتجاوز منظومات الدفاع ويتعلّم من الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.