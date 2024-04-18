"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت بالنبطية لتخطيه نسب الأرباح المسموح بها

افاد مراسل "النشرة"، في النبطية بأن "مرقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، قاموا بجولات تفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على مدن وقرى المحافظة وذلك للكشف على السوبر ماركات ومحال اللحوم والأفران والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات ومحطات بيع وتكرير مياه الشرب وغيرها، للتأكد من الإلتزام بالقوانين من قبل أصحاب المؤسسات التجارية في نطاق مدينة النبطية وبلدات شوكين وتول وفي بلدة الخلوات قضاء حاصبيا وإستكمالاً لما يقوم به المراقبون لجولات التفتيش اليومية على باقي البلدات من أجل قمع المخالفات".

واشار الى انه "تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت لتخطيه نسب الأرباح المسموح بها، ومخالفته لسعر صرف الدولار في مدينة النبطية. وقد نبه المراقبون جميع التجار بضرورة إلتزامهم بالقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".