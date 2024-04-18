فرنجية التقى الراعي: الزيارة كانت صريحة وترشيحي يكرّس العملية الديمقراطية وأمان المسيحيَّة يكون بالحوار

أكّد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في تصريح من بكركي، أنّ الزيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "كانت واضحة وصريحة"، مشيرًا إلى "أننا تعهّدنا منذ اليوم الأول لانتخاب البطريرك الراعي بأن نخبره بكلّ شيء وبكلّ صراحة".

وحول اللجنة التي اجتمعت في بكركي، قال فرنجية "قاطعنا لجنة تجتمع برعاية بكركي وليس بكركي ومنفتحون على كل حوار"، موضحًا "أننا نتبع لهذا الصرح الديني وكلنا نعمل من أجل أمان المسيحيَّة، الذي يكون بالانفتاح والحوار وليس بالتخوين".

وشدد فرنجية على أنّ "في الملف الرئاسة، كلنا نتمنى انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد. ولا أرى أن ترشيحي يضرب العملية الديمقراطية في انتخاب الرئيس، بل يكرّسها".

وأشار إلى أن "حضور السفير السعودي وليد بخاري في اللقاء مع النائب جبران باسيل علامة جيدة، وبالأمس لم يحضر الاجتماع معنا بعذر مرضي وهذا حقّه، وبيتنا دائمًا مفتوح وخاصة السعودية".

وشدد فرنجية على أنّ "كلام البطريرك الراعي مع الخماسية كان واضحًا ولا أحد يمكن أن يزايد على مسيحيتي"، موضحًا أنّ "علاقتي مع اصدقائي وحلفائي لم تمرّ بأيّ ظرف غير صريح، وهذه العلاقة تحكمها الثقة والصراحة".