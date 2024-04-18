جامعة المنصورة تحصد المركز الأول فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 12 ألفا و290 دارسا ودارسة بالمحافظة، طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة أبريل 2024م.

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية والذى يُعد على رأس أولويات القضايا القومية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها المجتمعية نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية في الوقت الحاضر لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وحرصها على التعاون المستمر والمثمر مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.

وثمن خاطر الجهود المتميزة التي يقوم بها الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون البناء والدائم مع فرع الهيئة بالدقهلية، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا الإنجاز. كما قام سيادته بتوجيه الشكر لقطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، و شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة الفعالة لعمداء ووكلاء الكيلات لشئون خدمة المجتمع، و شئون التعليم والطلاب، ومنسقي تعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلبة، والطالبات، وفرق العمل بكل من كلية "التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، التربية الرياضية" لمُشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار.

كما أشاد بجهود مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار المبذولة في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية.