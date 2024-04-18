بالصور- توريد 14 ألف طن قمح إلى صوامع الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، والذي انطلق منتصف أبريل الجاري.

محافظ الشرقية قال في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، إن الساعات الأربع والعشرين الماضية تم خلالها توريد 14 ألفا و741 طنا و795 كيلو من محصول القمح إلى 56 موقع تخزين مختلف بنطاق المحافظة.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 56 موقع تخزيني، منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802 ألف 572 طن بمختلف المراكز والمدن، تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة مطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط اللازمة أثناء عملية التوريد؛ حيث يتم استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الاسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، موضحة عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية، وضرورة التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي اقماح محلية قديمة أو مستوردة، وتطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون، مع إتباع أساليب التخزين السليم.

في السياق ذاته، أفاد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، بأن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 34 ألف و951 فدان، منوهًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام في محافظة الشرقية تبلغ 394 ألف و146 فدان.