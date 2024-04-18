سعر الدولار مقابل الجنيه يصعد في 7 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم الخميس، فيما استقر السعر بين كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.