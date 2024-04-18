قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي: أنهينا العملية بأطراف مخيّم النصيرات وسنمضي إلى رفح كي نوجه لهم ضربة

كشف قائد كتيبة في لواء ناحل في الجيش الإسرائيلي، في حديث لجنوده في قطاع غزة، "أننا أنهينا العملية بأطراف مخيّم النصيرات وسنمضي إلى رفح كي نوجه لهم ضربة".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح بجنوب قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع جرّاء الحرب الإسرائيلية.

وزعمت الهيئة أن دخول الجيش إلى رفح سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة، بينما تتمثل الثانية في العملية البرية التي من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.