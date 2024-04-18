اقتراح قانون معجل مكرر من عبد المسيح لتلافي الشغور في الملاكات العسكرية والامنية

تقدم النائب المهندس أديب عبد المسيح بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل حد السن القانونية وحد الخدمة الفعلية من رتبة ملازم الى رتبة عقيد بهدف تعزيز المرافق العامة والحفاظ على ذخيرتها من العناصر البشرية، تحديدا ما يعرف بضباط الصف، وهي شريحة كفوءة ذلك تلافيا لأي شغور في الملاكات العسكرية والأمنية. للاطلاع على نص الاقتراح:

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