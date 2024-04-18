بيرم بحث مع انطوان حبيب بزيادة قيمة شهادة الايداع لدى مصرف الإسكان

التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة قبل، وفدًا من مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الاسكان، والعمل على زيادة قيمة شهادة الايداع لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في الإسكان والترميك، وفق مكتب بيرم.