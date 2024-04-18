التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة قبل، وفدًا من مصرف الإسكان برئاسة انطوان حبيب.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الاسكان، والعمل على زيادة قيمة شهادة الايداع لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في الإسكان والترميك، وفق مكتب بيرم.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرم بحث مع انطوان حبيب بزيادة قيمة شهادة الايداع لدى مصرف الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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