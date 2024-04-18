بري بحث التطورات مع بوحبيب ونصار والتقى الأباتي هادي محفوظ

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ مع وفد من الآباء في الرهبانية.

هذا، وتابع بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب.

وفي لقاء آخر، بحث بري مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في التطورات وشؤونا متصلة بعمل وزارة السياحة.

إلى ذلك، استقبل بري النواب طوني فرنجية، سجيع عطية ووليم طوق حيث تم عرض للمستجدات وشؤونا تشريعية.