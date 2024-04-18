قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة

نقلت وكالة "تسنيم" عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد امير علي حاجي زاده، قوله "إننا واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

ولفت إلى "أننا لم نستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2".

وحول الهجوم الإيراني على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن باحثين، في وقت سابق، قولهم إنّ "الدفاعات الجوية صدّت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري".

ولفتت إلى أنّ "صور أقمار اصطناعية تظهر إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا وإصابتين في محيطه"، مشيرة إلى أنّ "تحليل مقاطع فيديو بقاعدة نيفاتيم بالنقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية".

وأكّدت أنّ "تحليل مقاطع فيديو أظهر ما تبدو أنها 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية بصحراء النقب".