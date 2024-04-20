"النشرة": حال من الهدوء الحذر يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأنه "لا يزال الهدوء الحذر الشديد يلف المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة".

ولفت الى ان "أمام هذا الوضع المتوتر لم يغب طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم الطيران التجسسي الاسرائلي عن أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، منفذا طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".