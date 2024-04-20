تلاميذه يودعونه بالدموع.. ليلة بكى فيها أهالي سنديون في كفر الشيخ على وفاة معلم شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية سنديون التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، جنازة معلم شاب في العقد الثاني من العمر توفي بعد 10 أيام من تعرضه لحادث سير، وسط بكاء رجال ونساء القرية.

ودون عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارات الحزن والوداع برحيل المعلم ويدعى يوسف نصر رويزق، في العقد الثاني من العمر، ويقيم بقرية سنديون التابعة لمركز فوه إذ تحولت صفحات الـ"فيسبوك" إلى دفتر عزاء برحيله.

التفاصيل بحسب رواية أهالي القرية لمصراوي أن المعلم المتوفى تعرض لحادث سير منذ حوالي 10 أيام وعلى إثر ذلك جرى نقله إلى مستشفى فوه المركزي ليتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة ليعلن أطباء المستشفى وفاته خلال الساعات الماضية متأثرًا بما لحق به.

وكشفوا عن تسابق عدد كبير من أهالي القرية رجال ونساء توسطهم تلاميذه لوداعه في مشهده الأخير والذي بدأ بصلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي معروف بالقرية وسط امتلاء ساحات المسجد بالداخل والخارج بالمصلين ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته وسط حزن ودموع المشيعين من الرجال والنساء.

وقال الأهالي إن المعلم المتوفى كان يتمتع بسيرة طيبة بين أهالي قرية سنديون وينول حبهم جميعًا بجانب تعلق عدد كبير من التلاميذ والطلاب الذين كانوا يتلقون الدروس عنده ويحرصون على عدم تفويت حصص من دروسه بجانب مراعاته الحالات والظروف الإنسانية الخاصة لأولياء أمور التلاميذ والطلاب الأكثر احتياجًا.