الاعتداء شتما وضربا على نائب رئيس المجلس العام الماروني بالأشرفية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه تم الاعتداء شتما وضربا على نائب رئيس المجلس العام الماروني المهندس رولان غسطين في الاشرفية، من قبل مساعد خوري رعية مار مارون.

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