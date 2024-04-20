بالمجان.. فحص وعلاج 2172 مواطنًا في بحر البقر بالشرقية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة لأهالي قرية بحر البقر التابعة للإدارة الصحية في مركز ومدينة الحسينية؛ وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً بالأماكن النائية.

وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قال في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، إن القافلة الطبية العلاجية المجانية استمرت على مدار يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

القافلة اشتملت على 11 عيادة تشمل 10 تخصصات طبية: الباطنة - الجراحة العامة - العظام - الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم أسرة - الأنف والأذن والحنجرة - الرمد - الأسنان، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال؛ ؛ وذلك لخدمة أهالي القرية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

أشار وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إلى أن القافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني على ألفين و172 مريضًا من أهالي القرية، حيث تم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فيما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.